Incendio sulla A1, furgone prende fuoco: riaperta l'autostrada

L'intervento dei vigili del fuoco

Orvieto (Terni), 7 febbraio 2023 - Paura nel tratto umbro dell'autostrada del Sole, tra i caselli di Fabro e Orvieto, per un furgone carico di materiale edile che ha preso fuoco durante la marcia.

L'incendio è avvenuto al chilometro 437 in direzione di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto che hanno spento le fiamme; non ci sono feriti ma non sono mancati i disagi, poiché il tratto è rimasto chiuso per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e poi riaperta intorno alle 11 su una corsia.