Incendio simulato nel treno rimasto fermo sui binari

TERNI Un principio d’incendio a bordo di un treno fermatosi a circa due chilometri e mezzo dall’ingresso nord della galleria ferroviaria Castiglione, sulla direttissima Firenze-Roma, è stato simulato in un’esercitazione di protezione civile "per verificare e consolidare le procedure previste dal piano generale di emergenza da applicare in caso di incidente". L’attività ha coinvolto le Prefetture di Terni e di Viterbo, Rete ferroviaria italiana, Italo, Fs Security, la Protezione civile della Regione Umbria (con la collaborazione di quella del Comune di Orvieto) e della Provincia di Terni, i comandi provinciali dei vigili del Fuoco di Terni e Viterbo, il servizio di emergenza 118, la Croce Rossa italiana e le forze dell’ordine.