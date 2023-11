Incendio nella ’serra’ di marijuana. Arrestato un operaio 45enne

Tra gli “imprevisti“ della coltivazione di droga ’fai da te’ c’è il corto-circuito che non solo rischia di mandare in fumo la ’serra’ di marijuana ma fa anche intervenire sul posto i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco. I militari del nucleo radiomobile hanno arrestato un operaio 45enne, residente nell’hinterland ternano, per produzione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nel pomeriggio di mercoledì una pattuglia è intervenuta nella zona di Stroncone in un annesso dell’abitazione del 45enne dove, poco prima, a causa di un corto-circuito, era divampato un incendio. Nel corso delle operazioni di spegnimento condotte dai vigili del fuoco, i carabanieri hanno scoperto che nel locale era stata allestita una vera e propria “serra” per la coltivazione ed essiccazione di piante di marijuana, munita di sistemi di aerazione e illuminazione. Sequestrate quindi dieci piante di marijuana e circa trenta grammi della stessa sostanza già pronta per lo spaccio. Il giudice ha convalidato il fermo; la Procura ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.Oltre al sequestro della droga e degli apparati installati nell’annesso-serra, al 45enne è stata ritirata una pistola che era regolarmente detenuta.