Incendio nel capannone "Tenete le finestre chiuse" ,

Incendio in un capannone industriale della città. Le fiamme hanno fatto sprigionare un’alta colonna di fumo e hanno causato il crollo del tetto della struttura. Fortunatamente nessuna persona è risultata coinvolta. La struttura è dell’azienda di Gamma Pubblicità, ma è separata dal corpo centrale. Si tratta di un capannone di 800 metri quadrati, dai quali intorno alle 14 si sono alzate le prime colonne di fumo. Fumo nero e intenso, visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono subito intervenuti in forze: sette squadre provenienti da Perugia, Foligno, Assisi e Todi, dieci mezzi di soccorso. Sul posto hanno lavorato 25 unità, coordinate da due funzionari. In serata le fiamme sono state domate e alcune squadre sono state fatte rientrare. "A causa di un incendio divampato in un capannone della Gamma Pubblicità – ha spiegato il sindaco Annarita Falsacappa – in attesa dell’ordinanza sindacale, che sarà più dettagliata dopo la relazione dell’Arpa e dell’Usl che stanno facendo il sopralluogo, vista la notevole colonna di fumo provocato dall’incendio e per il persistere del vento in via precauzionale invitiamo tutti i cittadini a tenere chiuse le finestre e spegnere i sistemi di areazione in un raggio di cinque chilometri. Totale è la vicinanza dell’amministrazione comunale a Aleandro e Cesare Fontetrosciani, alle loro famiglie e ai loro impiegati e operai".