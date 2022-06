Incendio in una rimessa: fiamme alte, danni a camper

Perugia, 20 giugno 2022 - Paura nella frazione perugina di Mugnano per un incendio che ha attaccato una rimessa. E' stata la gente della zona, vedendo le fiamme, a chiamare i vigili del fuoco. Che sono arrivati con due squadre dal comando perugino. La situazione era particolarmente delicata. Il fuoco ha infatti interessato un camper e anche alcune bombole. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Non si registrano feriti ma ovviamente c'è stata apprensione. I vigili del fuoco sono poi rimasti per la bonifica.