Incendio alle porte di Perugia: bruciati 30 ettari

Perugia, 28 aprile 2023 – Un vasto incendio sta interessando una zona boschiva alle porte di Perugia. Da mezzogiorno di oggi, venerdì 28 aprile, per cause al momento sconosciute, le fiamme si sono iniziate ad estendere in un bosco per circa 30 ettari. Il rogo si è sviluppato nella località di Morleschio, tra Perugia e Gubbio.

I vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento dell’incendio con tre mezzi e due canadair. Le operazioni sono destinate a proseguire per tutta la notte.