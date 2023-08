Incendio in un appartamento, palazzina inagibile

Perugia, 9 agosto 2023 – Paura in un appartamento nella località di Lacugnana a Perugia. Intorno a mezzanotte tra martedì 8 e mercoledì 9 un incendio si è sviluppato al terzo piano di una palazzina. Il proprietario della casa fortunatamente si è accorto in tempo dell’incendio ed è riuscito a scappare in tempo. L’uomo è rimasto leggermente intossicato e quindi affidato alle cure del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia con 3 mezzi e un’altra squadra in supporto Presente anche la polizia. L’intervento si è concluso intorno alle 3 di notte e la palazzina è stata dichiarata inagibile.