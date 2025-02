Incendio in azienda. C’è la nuova ordinanza

Mentre proseguono le indagini per cercare di individuare l’origine dell’incendio che ha distrutto un’ampia porzione degli stabilimenti della Ivo Alberti Termoidraulica di Lerchi, si restringe il campo di emergenza attorno all’azienda, posta al centro del paese. Nelle ore successive all’incendio era stata emanata una prima ordinanza con alcuni importanti disposizioni per i residenti in un raggio di tre chilometri.

Ieri con una nuova ordinanza il sindaco Luca Secondi ha ristretto a un’area limitata e concentrata dell’abitato di Lerchi, dell’estensione di circa un chilometro in direzione della collina, l’applicazione delle misure a tutela della salute pubblica. L’unità operativa di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria1 e dall’Arpa Umbria hanno aggiornato il Comune circa le disposizioni a salvaguardia della popolazione residente (evitare le attività all’aperto con particolare riguardo a quelle di natura ludico-sportiva; accorgimenti sugli animali da cortile; non raccogliere e consumare prodotti alimentari coltivati…) dovranno essere rispettate più precisamente lungo un tratto che si estende a ovest dallo stabilimento industriale teatro dell’incendio.

L’area è stata tracciata dalle autorità sanitarie competenti ed è sulla mappa allegata all’ordinanza del sindaco. La modifica parziale a quanto disposto giovedì con un analogo provvedimento, che interessava un’area di circa 3 chilometri di raggio, è stata motivata dall’esito degli ulteriori approfondimenti compiuti da Usl e Arpa e dalle risultanze dello studio di dispersione dei fumi dell’incendio.