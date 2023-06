Incendio di Magione, ipotesi accidentale, nube nera rientra, ordinanze del sindaco.

Sembra essere quella accidentale l’ipotesi più accreditata per spiegare l’incendio che ha danneggiato il capannone della Calcestruzzi Magione di Ellera di Corciano. Le fiamme hanno danneggiato parte dell’edificio e quattro camion, parcheggiati all’interno, a conclusione della giornata lavorativa. Da uno dei mezzi sarebbero partite le fiamme che si sono propagate anche ad altri tre veicoli. Nell’incendio, come accertato dai primi risultati degli esami condotti da Arpa e Usl, sono andati bruciati plastiche, gomme - come i copertoni, esplodi in serie - e i combustibili dei serbatoi dei camion. L’Usl ha accertato la presenza di eternità nella copertura della struttura che, però, non è andata bruciata. Il materiale si sarebbe surriscaldato, senza originare combustione né sarebbe crollato anche solo parzialmente. Arpa ha comunque installato una centralina per la rilevazionedelle diosdine e microinquinanti. Oggi sono attesi ulteriori dati. Intanto, già nella mattinata di ieri, il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, aveva emesso un’ordinanza con la quale veniva istituita un’area del raggio di 250 metri all’interno della quale i cittadini erano invitati a rispettare i consueti divieti in casi analoghi. E quindi:vietato l’uso di locali adibiti ad asili o scuole per l’infanzia per almeno 24 ore dalla firma del provvedimento. Ordinata anche la sospensione dell’uso di impianti di ventilazione forzata, che potrà riprendere dopo l’esecuzione della pulizia straordinaria dei sistemi filtranti.

Vietata la raccolta e il consumo di prodotti alimentari coltivati, di funghi ed erbe spontanee, oltre al.pascolo e sl razzolamenro di animali da cortile. La nube nera di martedì sera ha creato.un forte allarme che ora sembra gradualmente rientrare.