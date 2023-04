Incendio della falegnameria Limitate le attività all’aperto entro 500 metri dal rogo

Dopo l’incendio sono state adottate alcune misure a tutela della salute pubblica dei residenti nella zona della falegnameria a Bivio Lugnano. "Per un raggio di 500 metri dal luogo dell’incendio dovranno essere limitate le attività all’aperto". Inoltre c’è il divieto - per il titolare della falegnameria - di effettuare lavorazioni all’interno dell’azienda interessata dall’incendio, "fatta eccezione per il ripristino e la rimozione di materiale". L’impresa stessa dovrà inoltre provvedere "alla messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, in attesa della rimozione, che dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e nel rispetto della normativa". Lo dispone un provvedimento del Comune emesso a seguito dell’incendio che nei giorni scorsi aveva interessato una falegnameria a Bivio Lugnano. Tra il materiale bruciato anche dell’eternit che deve essere smaltito in base alle norme in materia, alle quali sono associate le misure del caso in materia di salute pubblica.

Il vasto incendio era scoppiato nella mattinata del 29 marzo in una falegnameria nella zona a sud di Città di Castello. Una quindicina di metri cubi di legna erano andati distrutti, un’area dell’azienda dove era stoccata aveva subito danni strutturali ingenti. L’allarme attorno alle 13, sul posto i carabinieri per le indagini e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento tifernate che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, favorite dalla presenza del legno. L’incendio è stato probabilmente causato dal surriscaldamento del motore di un macchinario.

Nessun ferito, ma in zona tanto spavento sin da subito con una densa colonna di fumo che si era alzata nell’area. Nell’ordinanza sindacale (la numero 72 del 30 marzo) l’amministrazione comunale ha accolto le richieste delle autorità competenti e ha disposto l’adozione da parte della popolazione residente a Bivio Lugnano di alcune misure a tutela della salute e della sicurezza pubbliche.

Tra i divieti per i residenti nelle vicinanze, anche quello "di consumare i prodotti coltivati nell’area dell’incendio da parte dei soggetti più a rischio o comunque dopo accurato lavaggio". Per le attività all’aperto il divieto "in particolare riguarda quelle di natura ludico sportiva. In caso di fumi persistenti _ si legge ancora _ le finestre degli edifici dovranno essere chiuse…".