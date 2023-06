Corciano, incendio in un capannone: alta colonna di fumo

Perugia, 20 giugno 2023 – Un vasto incendio è scoppiato nella serata di oggi in un capannone dell’azienda Calcestruzzi Magione Gradassi, in via Aldo Capitini, a Corciano, vicino a un centro commerciale. Alta colonna di fumo in cielo, visibile anche dalla superstrada che costeggia l’area. All'interno del capannone si scorgono invece le fiamme che stanno interessando la struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia con cinque squadre, carabinieri e altre forze di polizia. Le autorità invitano a tenere chiuse le finestre.

L'incendio ha interessato il capannone di una fabbrica che si occupa della lavorazione di calcestruzzo e - secondo quanto appreso dall'ANSA - non ha provocato feriti. Le fiamme - in base a quanto emerso finora - hanno interessato i mezzi della ditta, estendendosi poi al capannone. Sul posto si sono subito recati anche i titolari della ditta, cercando di mettere al sicuro i mezzi non interessati dal fuoco.