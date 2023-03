Città di Castello, incendio in un appartamento: anziano ustionato e intossicato

Città di Castello (Perugia), 8 marzo 2023 – Paura a Città di Castello per un incendio scoppiato in un appartamento in via Mario Angeloni. All’interno dell’immobile che ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento c'era un anziano signore che si è salvato – ma è rimasto comunque ustionato e intossicato – rifugiandosi nel bagno della casa.

Il signore, 80 anni, si è chiuso nel bagno della casa fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Città di Castello. I pompieri intervenuti prontamente hanno salvato l’uomo e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto è anche intervenuta la polizia di Stato per gli accertamenti e i rilievi del caso.