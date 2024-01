L’auto appena parcheggiata in garage prende fuoco: veicolo distrutto e danni alla struttura

Terni, 25 gennaio 2024 – Incendio a Terni, in via XX Settembre: a prendere fuoco un’auto in un garage. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni con tre mezzi.

L'auto, alimentata a benzina e gpl, era stata appena parcheggiata all'interno del box posto al primo piano seminterrato quando la proprietaria, appena scesa dal mezzo e chiuso il box, si è accorta che fuoriuscita del fumo dal proprio garage. Arrivati sul posto i vigili hanno visto subito fuoriuscire del fumo da dei passaggi che conducono al seminterrato. Muniti di autorespiratori sono entrati nel vano completamente invaso dal fumo dove l'autovettura era completamente avvolta dalle fiamme. Spento l'incendio con l'ausilio di schiume estinguersi, i vigili del fuoco si sono adoperati per per evacuare il fumo dai locali. Ingenti i danni all'autorimessa e completamente distrutto il veicolo, ma per fortuna non ci sono feriti.