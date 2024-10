Foligno, 30 ottobre 2024 – Auto a fuoco sulla strada statale Flaminia. Intorno alle 11,15 di stamani, 30 ottobre, una squadra dei vigili del fuoco di Foligno è intervenuta per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura sulla SS.3 Flaminia in direzione Foligno. L’incidente ha comportato la temporanea chiusura della strada per consentire i rilievi da parte della Polizia Stradale.