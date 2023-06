Auto prende fuoco durante la marcia, paura sulla E45

Perugia, 24 giugno 2023 – Momenti di paura sulla E45 in direzione sud, tra Santa Lucia e Promano, per l’incendio di un’auto in marcia. Per fortuna nessuno si è fatto male.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello intorno alle 17, insieme a polizia e carabinieri.