Incendio all’Ipsia di Piscille. Scuola chiusa una settimana. Ma il rogo non è stato doloso

Scuola chiusa per una settimana. Lezioni sospese forzatamente oggi e domani, poi la pausa prevista per la festa di Ognissanti e il 2 novembre e infine, si spera, il ritorno in classe che sembra destinato a slittare a lunedì 6. Sono le conseguenze dell’incendio che sabato pomeriggio ha interessato la sede dell’Ipsia di Piscille, provocando danni seri agli uffici e problemi alle pareti delle classi, soprattutto a quelle del piano superiore. Un rogo che ha causato anche l’intossicazione da fumo del segretario della scuola, che si trovava all’interno dell’edificio e che è stato soccorso e portato in ospedale. Ora, fortunatamente, sta bene.

Nell’istituto scolastico di Piscille, ovviamente, sono proseguiti i sopralluoghi dopo che l’incendio è stato domati dai Vigili del fuoco. Esclusa l’origine dolosa delle fiamme: le telecamere di sorveglianza non hanno registrato movimenti sospetti. Il rogo sarebbe partito proprio dagli uffici della segreteria, dove si trovava proprio la persona rimasta intossicata. Nella scuola si stava collaudando un nuovo impianto digitale legato alle lavagne ’Lim’ e probabilmente le fiamme sono divampate in seguito a un corto circuito.

Le verifiche condotte all’interno dell’Ipsia di Piscille dai tecnici della Provincia, da personale dei Vigili del fuoco e dalla dirigenza scolastica hanno portato all’inevitabile chiusura dell’istituto, definita una decisione presa "a scopo precauzionale". Ad essere stati danneggiati sono stati soprattutto gli uffici più vicini al rogo, ma il fumo che ha invaso le classi non consente lo svolgimento dell’attività didattica. È necessario soprattutto aerare in maniera consistente le aule prima di riportare gli studenti all’interno, con un’operazione di bonifica che richiederà giorni.

L’obiettivo, vista la ricorrenza del primo novembre seguita dal festivo di giovedì 2 e dal possibile ponte nel fine settimana, è quello di far rientrare regolarmente in classe lunedì 6 i circa 300 studenti rimasti indirettamente coinvolti. Le verifiche riprenderanno anche nella giornata di oggi: l’edificio scolastico di Piscille, a quanto emerso sinora, non avrebbe subito danni strutturali. Dunque, dopo la bonifica indispensabile, dovrebbe essere regolarmente e interamente riaperto.