Incendio alla Green Asm Ordinanza del sindaco di Narni su animali da pascolo e colture

Divieto di raccolta e consumo di prodotti coltivati, nonché di pascolo e razzolamento degli animali da cortile in un raggio di tre chilometri dal rogo che si è sviluppato nella notte alla Green Asm di Nera Montoro, che opera nella biodigestione e compostaggio dei rifiuti. E’ quanto disposto dal sindaco Lorenzo Lucarelli in un’ordinanza. L’incendio si è sviluppato intorno alle 2 di domenica con i vigili del fuoco impegnati oltre dieci ore, prima per domare le fiamme e poi ‘smassare’ i residui combusti. L’intervento è proseguito per l’intera giornata di ieri. Dall’incendio si è sviluppato un intenso fumo biancastro.

"L’Arpa Umbria ha installato un campionatore ‘Eco-Emergency’ per valutare la qualità dell’aria in prossimità dell’incendio con particolare riferimento a particolato, diossine, Ipa e altri microinquinanti – fa sapere l’Agenzia per l’ambiente –. Sentito il personale della ditta proprietaria, presente durante l’incendio, si è appreso che il materiale combusto sia stato costituito prevalentemente da verde destinato al compostaggio. I primi dati saranno disponibili nei prossimi giorni. In base ai risultati, Arpa e Usl 2 valuteranno la necessità di effettuare campagne di campionamento anche sulle matrici alimentari in base allo studio di ricaduta". Green Asm spiega: "In fiamme solo materiale verde, perfetto il funzionamento dei presidi antincendio. Il biodigestore funziona regolarmente, in corso accertamenti sulle cause dell’incendio. Non interessato in alcun modo il capannone industriale".

Ste.Cin.