Incendia la cella a Capanne, agenti intossicati e reclusi evacuati

Fiamme in una cella del carcere di Capanne . Nella giornata in cui si è registrata l’ennesima aggressione a un agente di polizia penitenziaria, la quarta in neanche venti giorni secondo la Uilpa, i sindacati tornano ancora a denunciare un episodio di violenza nella casa circondariale. "Ieri (lunedì, ndr), alle 15, un detenuto tunisino di circa 40 anni ha incendiato nel corridoio della sezione circondariale il materasso, due sgabelli e un tavolo. Dall’enorme quantitativo di fumo si è dovuto evacuare tutta la sezione e mettere in sicurezza gli altri ristretti, circa 45". Lo rende noto Fabrizio Bonino, segretario regionale del Sappe che sottolinea come "grazie all’intervento tempestivo degli agenti di polizia penitenziaria in servizio si è provveduto a spegnere l’incendio e a riportare l’ordine e la sicurezza all’interno della sezione stessa".

Tre poliziotti e un sovrintendente, aggiunge ancora Bonino, "sono poi stati accompagnati in ospedale per essere sottoposti a cure e dimessi in tarda serata con prognosi di vari giorni". L’intervento per spegnere l’incendio, sottolinea Angelo Romanelli della segreteria regionale della Uilpa, "si è rivelato ancora più complicato perché il detenuto che ha incendiato il materasso ha cercato di ostacolare in tutti i modi l’intervento degli agenti scagliando contro di loro ogni tipo di oggetto". E proprio oggi Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, sarà al carcere di Perugia e a quello di Terni: "A fronte della sostanziale inerzia dell’amministrazione penitenziaria, ai vari livelli di responsabilità, e dell’atavica insipienza della politica cui, almeno sinora, sul fronte carcerario non si sottrae l’esecutivo in carica, è evidente che il sindacato debba profondere ogni sforzo pure per la promozione d’iniziative in grado d’incidere sull’opinione pubblica e sulle scelte governative e amministrative. A Perugia, mancano 127 unità di polizia penitenziaria, mentre a Terni ne mancano addirittura 183. Ciò a fronte di un sovraffollamento che in entrambi gli istituti supera i 100 detenuti in più. La miscela esplosiva si aggiunge ai restanti problemi, a partire dalla (non) gestione dei ristretti con patologie psichiatriche", spiega il segretario della Uilpa Pp.

Visite ai penitenziari di Terni e Perugia sono annunciate anche dalle Camere Penali dei due capoluoghi di Provincia (oggi a Terni e domani a Perugia), insieme all’associazione Nessuno tocchi Caino. Sempre oggi alla visita seguirà, all’Ordine degli avvocati di Terni, la conferenza “Mai dire mai: il diritto alla speranza nelle pene“; domani dopo la visita a Capanne, in Provincia si svolgerà invece la conferenza “Carcere: luogo di privazione non solo della libertà".