Incanti d’Oriente a Foligno con “Shéhérazade“ Paola Pitagora e il duo pianistico Sollini-Barbatano

Artisti d’eccezione per il nuovo spettacolo tra parole e musica del cartellone degli Amici della Musica di Foligno. Paola Pitagora è la voce narrante di “Shéhérazade“, spettacolo ispirato ai racconti de Le Mille e una Notte, con la musica del duo pianistico Sollini-Barbatano (insieme nella foto), in scena questa sera alle 21 all’Auditorium San Domenico. Con i testi di Donatella Donati, “Shéhérazade“ proporrà al pubblico un viaggio tra il mondo poetico dei racconti tratti dalla celebre raccolta orientale e le musiche originali di Rimskij-Korsakov che ne ha espressamente elaborato un’avvincente versione per pianoforte a 4 mani oltre a quella, ben più celebre, sinfonica.

Intensa e raffinata protagonista del teatro e del cinema italiano, volto noto e amato anche dal pubblico televisivo (in questi giorni è su Canale 5 con la serie “Luce dei tuoi occhi“) e autrice anche di tre libri di successo, Paola Pitagora farà rivivere le avventure di Shéhérazade, i viaggi di Sinbad il marinaio, la leggenda del principe Kalendar, le avventure del giovane principe e della giovane principessa, in un intreccio ispirato alle sensuali atmosfere orientali. L’attrice intreccerà il suo racconto con la musica a quattro mani del Duo che, nato nel 2004, ha raggiunto in breve successo e fama internazionali. Formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano, il duo pianistico affronta pagine del repertorio per pianoforte a quattro mani e significative opere per due pianoforti e si esibisce anche in veste solistica con orchestra. Nel 2015 il compositore, premio Oscar, Luis Bacalov ha scritto e dedicato al Duo il brano Tanghitud 4. Informazioni e biglietti per il concerto di questa sera sul sito www.amicimusicafoligno.it.