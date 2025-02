Inaugurazione di due Mostre per la Palestina

PACIANO Due eventi "contro il silenzio e l’indifferenza". Approdano a Palazzo Baldeschi le due Mostre per la Palestina, volute dall’associazione Gaza Fuorifuoco-Palestina e dalla Cgil Toscana, con il patrocinio del Comune. Inaugurazione sabato alle 17. In ‘Qui resteremo’ fotogiornalisti di Gaza e della Cisgiordania mettono a disposizione centinaia di scatti fotografici, "che documentano la devastazione del territorio palestinese da parte dei bombardamenti dell’esercito israeliano". Con "Kufia, Matite italiane per la Palestina" vengono invece esposti disegni e vignette realizzata nel 1988, durante la prima Intifada. La selezione degli autori e la raccolta dei disegni fu effettuata da Patrizio Esposito. All’inaugurazione partecipa Ali Raschid, ex primo segretario dell’Ambasciata palestinese.