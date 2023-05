Inaugurato il palazzetto dello sport: è intitolato ad Antonio Bernardini

MONTECASTRILLI - Inaugurato domenica scorsa il Palazzetto dello Sport. "Una struttura nata diversi anni fa, ma che proprio in questi ultimi mesi ha visto terminare dei lavori che l’hanno resa fruibile al cento per cento", spiega l’amministrazione comunale. Il Palazzetto è stato intitolato ad Antonio Bernardini, sindaco di Montecastrilli dal 1993 al 1997. "La scelta di dedicare questo luogo ad Antonio – spiega il sindaco Riccardo Aquilini – è stata semplice e condivisa: oltre a essere stato un grande amministratore, si è sempre impegnato in prima persona nell’associazionismo e nella valorizzazione dei nostri giovani". Dopo la benedizione del parroco, è stata così scoperta una targa con l’intitolazione all’ingresso del Palazzetto. Presente anche la preside dell’Istituto comprensivo che utilizza la struttura per le attività della scuola. "Provo molta gioia nel vedere qui dentro le luci accese la sera – sottolinea la dirigente Stefania Cornacchia – , sapendo che questa bella struttura viene utilizzata anche al di fuori degli orari scolastici".