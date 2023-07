Inaugurato a Bardano un centro sportivo dedicato al padel

ORVIETO - Un nuovo centro sportivo per il padel a Bardano. È stato appena inaugurato per iniziativa di Serena Ceprini e Francesco Frosini mentre il direttore sportivo è Marco Zappone. Nell’"Hangar Padel Experience", ci sono tre campi indoor di ultima generazione interamente dedicato al padel. I tre campi sono sponsorizzati ognuno da una diversa azienda. Presente anche un bar con un’ampia zona relax e di una cucina che garantirà anche la possibilità di pranzare o cenare all’interno della struttura. "Negli ultimi due anni - ha detto Roberto Carraresi, presidente della Federtennis Umbria - ci siamo dedicati molto alla disciplina del padel. Questa struttura all’avanguardia è bellissima ed offre tante possibilità di contorno e di supporto all’attività sportiva per creare indotto. "Una struttura moderna, accogliente e all’avanguardia – ha detto il sindaco, Roberta Tardani – che arricchisce l’offerta sportiva nella nostra città e va a intercettare la tendenza di un movimento in continua crescita ed evoluzione come quello del padel.