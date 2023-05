FOLIGNO – Inaugurate a Capodacqua due ecoisole informatizzate con modalità di conferimento innovativo. Sono gestite da Valle Umbra Servizi e realizzate in collaborazione con Comune di Foligno e Auri. L’obiettivo è di migliorare ancora di più la raccolta differenziata in tutto il territorio. Si tratta di un servizio, che rafforza le nuove modalità organizzative della raccolta differenziata introdotte negli ultimi 6 mesi nel Comune di Foligno, rivolto ad utenze domestiche e a quelle che, per motivi particolari, non possono rispettare le regole di esposizione dei contenitori dei rifiuti previste dalla raccolta ‘porta a porta’. L’ecoisola permette infatti di conferire tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, chiedendo all’utente di identificarsi esclusivamente tramite l’utilizzo della tessera sanitaria. Si ottimizza così in due punti di raccolta il conferimento di materiali differenziati come carta e cartone, plastica e frazione organica, ma anche pile, farmaci e piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).