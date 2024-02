Inatteso pareggio sul campo dell’ultima

Alla 18esima giornata di serie B si blocca per la prima volta la macchina da gol della Ternana Women. Arriva un inatteso 0-0 sul campo del Tavagnacco, ultimo in classifica. Ricordiamo che la squadra di Fabio Melillo vanta una media di circa 3,5 reti a partita. Le rossoverdi si mangiano le mani soprattutto per il primo tempo: un colpo di testa di Quazzico respinto dalla traversa, un palo in mischia, grandi parate della Sattolo su conclusioni di Tarantino, Pirone, Pacioni e Di Criscio. Nella ripresa il Tavagnacco in contropiede impegna la Ghioc con Demaio, la Ternana prosegue il forcing la traversa dice no a un destro di Porcarelli. La Lazio batte 4-0 in casa l’Arezzo e torna ad affiancare le rossoverdi in vetta. Il Cesena vince 5-1 con il Bologna e va a -1.

Intanto domani nella sede della Ternana Women sarà presentato il romanzo illustrato scritto da Philip Osbourne, "Hola and the big dream", dedicato al mondo del calcio femminile. Il progetto editoriale vede la collaborazione della società rossoverde e tratta tematiche sociali per ragazzi e sarà presentato alle scuole giovedì a Palazzo Gazzoli (ore 10).

Augusto Austeri