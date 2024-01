in zona “movida“

FOLIGNO Arrestato dai carabinieri un sedicenne trovato in possesso di stupefacenti. I militari della compagnia di Foligno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato il giovanissimo, mentre stavano perlustrando l’area della “movida” di Foligno, nei pressi di un locale in zona Piazza del Grano. Il sedicenne alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi a piedi. Fermato e identificato, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di circa 8,5 grammi di hashish nella tasca della giacca. Nella perquisizione domiciliare i carabinieri hanno scovato ulteriori 100 grammi circa della medesima sostanza, un bilancino di precisione e denaro contante pari a 320 euro, ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio.

Su disposizione del procuratore del Tribunale dei minori, Flaminio Monteleone, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione i e traffico di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato ed al soggetto e al sedicenne stata applicata la misura dell’obbligo di permanenza domiciliare.