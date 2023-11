In volo con l’Aeronautica Studenti delle superiori piloti per due settimane L'Aeronautica Militare offre agli studenti di Perugia un'opportunità unica: un corso gratuito per scoprire il mondo del volo e sperimentare emozioni uniche. Al termine, i ragazzi potranno partecipare ad uno stage presso il 60° Stormo di Guidonia.