In vista dei lavori. Vus e Comune incontrano i cittadini

SPOLETO In vista degli interventi che la Valle Umbra Servizi eseguirà a San Martino in Trignano sul sistema fognario di viale Cerquestrette, è stato organizzato dal Comune di Spoleto e dalla stessa Vus un incontro con cittadini e operatori economici per illustrare le modalità di intervento e il cronoprogramma dei lavori. L’illustrazione, che si svolgerà nell’area verde di San Martino in Trignano, è in programma questa sera alle 21 alla presenza dei tecnici di Vus e degli assessori Agnese Protasi (ambiente) e Federico Cesaretti (viabilità). Questo intervento comporterà una serie di modifiche provvisorie al traffico veicolare e quindi notevoli disagi alla popolazione. Secondo Vus sono due gli stralici dei lavori in via Chiasso ed in via Ticino. Nel primo "le opere inizieranno con la posa della tubazione a partire dal mese di gennaio e si completeranno entro il successivo mese di marzo". In via Ticino invece spiega ancora Vus "le opere di scavo del collettore emissario inizieranno entro la metà del mese di febbraio; successivamente si procederà con la posa della nuova tubazione fognaria entro il mese di marzo".