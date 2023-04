In visita sui luoghi del sisma Oggi il commissario Castelli "Risorse per l’accoglienza"

Altri rappresentanti del Governo in visita ai terremotati. Dopo Alessandra Locatelli, responsabile leghista del dicastero alla Disabilità, oggi toccherà a Guido Castelli, senatore di Fratelli d’Italia e Commissario straordinario alla ricostruzione, mentre giovedì prossimo, particolarmente atteso, giungerà a Pierantonio e S. Orfeto il ministro Nello Musumeci (FdI), da cui ci si attende il via libera ufficiale allo Stato di emergenza, necessario per ottenere i 350 milioni per la ricostruzione. L’appuntamento con Castelli è per le 16 in piazza 25 aprile a Pierantonio; con lui oltre all’assessore regionale Enrico Melasecche ci saranno il sindaco Luca Carizia, la vice Annalisa Mierla ed il sindaco di Perugia Andrea Romizi. La visita prevede una “puntatina“ a S. Orfeto, una visita alla palestra della frazione, adibita a centro di accoglienza e quindi un incontro con i rappresentanti della Protezione civile presso il Coc di via Pian di Botine ad Umbertide. Attualmente presso la palestra pierantoniese sono alloggiate ancora 41 persone, che compongono 21 nuclei familiari, per lo più stranieri. Proprio ieri una ordinanza del Comune ha prorogato fino al 30 aprile l’apertura del centro di accoglienza, mentre quello allestito presso la palestra della scuola di Vittorio di Umbertide è stato chiuso.

"Con il passare dei giorni – è la nota dell’amministrazione comunale – molte persone sfollate hanno trovato collocazione in altre abitazioni agibili" (o presso parenti o in case in affitto, ndr), ma "perdura la necessità di accoglienza presso il centro pierantoniese per 41 persone collocate almeno fino al 30 Aprile 2023, salvo necessità di ulteriori proroghe". Questo - sottolinea il Comune - "in attesa dell’emanazione della dichiarazione dello Stato di emergenza che attribuisca all’ente le risorse necessarie per apprestare migliori soluzioni di accoglienza per la popolazione in accordo con il dipartimento della protezione civile regionale". Si mira in particolar modo ai fondi Cas (Contributo per l’autonoma sistemazione) che ammontano a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona, 500 per quelli composti da due persone, 700 per quelli di tre unità, 800 per quattro persone e 900 per i nuclei da 5 o più familiari. Tutto ciò nella speranza che si rendano disponibili appartamenti nel territorio, ad oggi non facili da trovare e che segnano prezzi di locazione salati.

Pa.Ip.