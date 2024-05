“In viaggio da soli“, una straordinaria esperienza

UMBERTIDE - Un fantastico viaggio nel cuore della Maremma toscana dove ragazzi con disabilità delle scuole medie Mavarelli - Pascoli e del Campus Da Vinci hanno potuto mettere in campo tutte le loro doti all’insegna della autonomia e della libertà. Questo è stato “In viaggio da soli“ giunta quest’anno alla 14° edizione grazie anche a “Matthy&Co“, associazione di volontariato che ha sempre supportato l’ iniziativa insieme al Siee (Servizio integrato età evolutiva) della Asl altotiberina accompagnando i ragazzi in un appassionante viaggio/studio presso il Parco dell’Uccellina. Un’esperienza di autonomia possibile, dove i ragazzi hanno misurato e messo alla prova se stessi senza genitori, senza il supporto dei famigliari. "Gli studenti – dicono gli organizzatori – si sono divertiti, in autonomia e serenità condividendo attività di gruppo e di studio con i loro insegnanti che li hanno accompagnati tutto l’anno con didattiche curricolari e alternative. Una crescita non solo per i ragazzi: ognuno dei docenti degli educatori e del personale della UIs, torna da ’In viaggio da soli’ più ricco dentro".