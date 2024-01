In ’vetrina’ un’auto rubata. Concessionaria nei guai

Controlli della Polizia di Stato a un’autoconcessionaria, denunciato per ricettazione il titolare dell’attività, un uomo di 61 anni: sul piazzale dove erano esposti i veicoli era presente una macchina risultata rubata, furto denunciato all’inizio dello scorso luglio.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, durante le verifiche all’interno dell’area dedicata alla sosta dei veicoli dell’azienda, sono stati insospettiti dalla presenza di un’auto visibilmente danneggiata.

Alla richiesta di esibire i documenti del veicolo, il titolare ha dichiarato di non esserne in possesso. Una risposta inattesa e che ha fatto ipotizzare agli uomini del Commissariato di Assisi che si potesse trattare di un veicolo oggetto di furto.

Così i poliziotti hanno effettuato degli ulteriori approfondimenti e hanno incrociato i dati in loro possesso, anche con l’ausilio del Compartimento Polizia Stradale Toscana – Sottosezione Polizia Autostradale di Arezzo, un’attività che ha consentito di appurare che il veicolo risultava avere la matricola contraffatta. Dagli ulteriori accertamenti, inoltre, è emerso che l’auto, di proprietà di un’azienda di autonoleggio, risultava rubata e che il furto era stato denunciato dal noleggiante lo scorso 6 luglio. Per questi motivi, al termine delle attività di previsti in questi casi, il concessionario è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a sequestro.