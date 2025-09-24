TERNI Fino al 28 settembre nella galleria del centro commerciale di Cospea c’è l’acquisto ‘a sorpresa’, che ha preso il via lunedì facendo registrare una massiccia adesione. Anche l’Umbria ospita quindi l’originale pop-up store di King Colis: il Cospea Village è la destinazione degli appassionati di shopping eco-responsabile e conveniente grazie all’esperienza di acquisto proposta dalla startup francese King Colis, che recupera i pacchi mai consegnati dagli e-commerce e li rimette in vendita a prezzi accessibili "promuovendo l’economia circolare – spiegano dall’azienda – e riducendo gli sprechi. Il formato di vendita è semplice e coinvolgente: nessuno sa cosa c’è dentro il pacco fino all’acquisto, trasformando lo shopping in una vera e propria caccia al tesoro".

I clienti hanno dieci minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto e che sono venduti a peso con un prezzo per quelli standard di 1,99 euro per ogni 100 grammi e per i premium di 2,79 euro ogni 100 grammi. All’interno dei pacchi si possono trovare prodotti di ogni tipo: articoli high-tech, abbigliamento, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi.

Nel 2024, la startup ha già recuperato e venduto oltre 200 tonnellate di pacchi smarriti.