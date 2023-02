“In Umbria poco inclini a denunciare illeciti erariali”

Rosa Francaviglia, Procuratrice regionale della Corte dei Conti dell'Umbria

Perugia, 24 febbraio 2023 - “In Umbria non soltanto si è scarsamente inclini a denunciare illeciti erariali, ma anche laddove gli esposti vi siano, trattasi per lo più di succinte e alquanto generiche segnalazioni anonime o di sedicenti privati che non consentono l'apertura di fascicoli istruttori”. È quanto ha detto questa mattina la Procuratrice regionale della Corte dei Conti dell'Umbria, Rosa Francaviglia, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 della Sezione giurisdizionale regionale. “Girarsi dall'altra parte e rimanere indifferenti innanzi a

comportamenti illegali e perniciosi non è mai la miglior opzione possibile”, ha detto la Procuratrice, auspicando «un'inversione di tendenza perché la percentuale di apertura delle istruttorie, la quale nell'anno 2022 si è attestata al 12,84%, costituisce un indice alquanto significativo, nella migliore delle ipotesi, di un diffuso atteggiamento di inerzia o di rassegnato silenzio da parte di coloro che, benché a conoscenza di fatti o situazioni meritevoli di denuncia, preferiscono soprassedere».

In merito all'attività della Procura regionale della Corte dei Conti nella relazione della Procuratrice Francaviglia emerge come nell'anno 2022 l'attività inquirente è stata ulteriormente intensificata

e si è connotata per un incremento alquanto significativo degli importi azionati in giudizio che si sono più che triplicati, nonché per un aumento degli atti di citazione in giudizio e degli inviti a dedurre.

La Procura regionale ha ricevuto 1.331 esposti e segnalazioni, ivi inclusi 361 decreti di equa riparazione. Complessivamente è stata disposta l'apertura di 171 istruttorie e i procedimenti

erariali pendenti al 31 dicembre 2022 risultano essere 458, di cui circa il 50 per cento attiene a fascicoli già istruiti. Sempre nel 2022 la Sezione giurisdizionale ha emesso 45 sentenze di condanna per un totale a titolo di sorte capitale iniziale da risarcire pari a o 13.640.594,63 euro.