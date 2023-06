In Umbria lentezze burocratiche frenano l'aumento di energia da fonti rinnovabili

Rinnovabili in Umbria tra lentezze burocratiche e scarsa accettazione: dal 2012 al 2020 i consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili aumentati solo dell’8,5%, lo certifica il GSE. Legambiente Umbria fa il punto

con amministrazioni e aziende sulle rinnovabili alla II edizione del Forum Energia. Un appuntamento per ragionare su come farsi trovare pronti di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici e della necessaria transizione energetica che il conflitto in Ucraina ha reso ancor più urgente visto l’aumento vertiginoso dei costi dell’energia. "Oggi l’Umbria deve rapidamente cambiare passo per raccogliere la sfida mondiale della transizione ecologica e rendere il più possibile indipendente e resiliente alla crisi energetica il nostro territorio - ha dichiarato il presidente di Legambiente Umbria Maurizio Zara - C’è un consistente interesse nello sviluppo delle Comunità energetiche, ovvero soggetti giuridici che possono autoprodurre e scambiarsi energia liberamente e in maniera solidale. Le prime comunità sono già nate in Italia, alcune anche in Umbria, ma la speranza è che si ponga un termine all’attesa che dura da oltre un anno per l’emanazione degli ultimi decreti attuativi e che si permetta una diffusione estesa di questo strumento che porta con sé tanti possibili vantaggi per le comunità umbre".