In Umbria il lavoro si trova. Assunzioni salite del 7,2%

"La vera buona notizia nel mercato del lavoro in Umbria è stata l’impennata dei contratti a tempo indeterminato (+7,2%, +3,3% in Italia), a fronte di una flessione dei contratti a termine. La consistenza dei dati incrementali (15.700 unità in più, di cui 8.100 donne e 7.600 uomini, a fronte di un calo complessivo di 700 unità a termine) consente di dire che non si è trattato di un mero riassorbimento di lavoratori a tempo determinato, ma di un vero e proprio ampliamento del mercato della domanda, che è tornato a prediligere forme contrattuali stabili". A rilevarlo Elisabetta Tondini di Agenzia Umbria ricerche, che evidenzia alcuni aspetti significativi. "L’occupazione degli umbri nel 2023 è aumentata rispetto all’anno precedente di circa 9.300 unità, a un tasso (+2,6%) più elevato di quello nazionale (+2,1%): i 362 mila lavoratori registrati dall’Istat sono dunque tornati a superare il livello (358 mila) del 2019". Poi c’è la relazione tra calo demografico e crescita dell’occupazione. "ll fatto che vi siano più occupati nonostante un minor numero di persone in età da lavoro (15-64 anni) – spiega Tondini – sottende un matching tra due fenomeni: un aumento del fabbisogno lavorativo da parte di una domanda che attinge a un bacino di riferimento che si sta riducendo e un’espansione dell’offerta di lavoro, sospinta da necessità diverse, in primis quella di ampliare il reddito familiare. Dal 2022 al 2023 – ricorda - in Umbria le forze di lavoro potenziali sono diminuite di 3.300 unità e le forze di lavoro sono aumentate di 2.500 unità". Nel complesso sono cresciuti in un anno più gli uomini che le donne (+3,6% contro +1,4%), mentre c’è una flessione (-6,9%, quasi 6 mila unità in meno) del lavoro autonomo.