In Umbria 32 indagati nel 2022

Trentadue persone indagate per reati di pedopornografia nel 2022, di cui 28 nella provincia di Perugia. A cui si aggiungono 2 minorenni. Quattro i casi di adescamento on line scoperti, mentre i siti segnalati per essere oscurati sono stati 79. Sono i dati dell’attività svolta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica dell’Umbria, resi noti in occasione della Giornata nazionale contro la pedopornografia. Che paragonati con quelli del primo trimestre del 2023, definiscono un fenomeno ben presente anche nel nostro territorio, con numeri che per i primi tre mesi si attestano su livelli che continuano a destare l’attenzione degli esperti: 3 i casi di adescamento accertati, tutti con vittime di età compresa tra 10 e 13 anni, una persona indagata e una anche la vittima di sex extortion. Tra il 2020 e il 2022, i casi di adescamento scoperti nella provincia di Perugia sono stati 24, la fascia più colpita quella dei ragazzi tra 10 e 14 anni (14), ma anche un caso nella fascia d’età 0-9. A questi si aggiungono 7 casi registrati a Terni. "Oggi siamo tutti interconnessi e persone di ogni età utilizzano il web per esprimere la propria personalità e per intrattenere le più semplici interazioni quotidiane – commenta il dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica dell’Umbria, vicequestore Michela Sambuchi–. Il crescente impiego della rete certamente rappresenta un volano formidabile per ogni forma di comunicazione, ma necessita altresì di una costante cura nel suo uso al fine di garantire libere e consapevoli forme di comunicazione . In questo approccio la polizia postale si è prefissata l’obiettivo di contrastare il cybercrime in tutte le sue forme con metodi interdisciplinari, rivolgendo massima attenzione alle categorie fragili, tra cui i nostri ragazzi".