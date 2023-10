In tremila a ’Tiferno Comics’. Tra fumetto, mostre e giochi

Più di 3mila persone hanno visitato gli stand della mostra mercato dove era possibile trovare libri d’autore, fumetti rari, antichi e nuove edizioni, coloratissimi gadget e oggetti a tema. Un tripudio di colori e tante persone hanno animato il fine settimana di Città di Castello grazie al ’Tiferno Comics Fest&Games’, che si è svolto nel centro storico in un’edizione che seppur in forma ridotta, ha riscontrato un grande successo.

L’associazione BHC Fiere del Fumetto e Animazione ha messo insieme come ogni anno standisti provenienti da più parti d’Italia, che nella tensostruttura di piazza Matteotti hanno accolto i visitatori che nemmeno la pioggia di sabato ha saputo fermare. Centinaia le sessioni di gioco che hanno preso vita nel loggiato Gildoni grazie all’organizzazione dell’associazione ludica Peter Pan. Tantissime le persone che hanno portato a casa un pezzetto di Tiferno Comics acquistando gadget e fumetti. Questo un primo bilancio a caldo dell’edizione 2023, realizzata grazie all’impegno di più realtà, con il coordinamento dell’associazione Amici del Fumetto che dal 9 settembre ha inaugurato la mostra "Giancarlo Berardi, Un narratore fra le nuvole" a Palazzo Facchinetti, prorogata fino al 5 novembre. Nella giornata di domenica anche i Cosplay hanno dato il meglio di sé, partecipando al contest a loro dedicato giunti da più parti d’Italia: sia dalle vicine Marche, Toscana, Lazio e Romagna, ma anche dal Molise, dalla Lombardia e dalla Liguria. Valore aggiunto della manifestazione sono stati gli autori presenti in mostra che hanno realizzato opere inedite: Arturo Lozzi, Davide Marescotti, Pietro Fascio per citarne alcuni. Nell’area games full di prenotazioni per ogni sessione di gioco, poi appassionati lettori e giocatori in piazza, ma anche sport con le esibizioni di Manuel Taschini e le dimostrazioni di calisthenics di tutto il suo staff. Si è detto soddisfatto il presidente Gianfranco Bellini al termine di questo intenso fine settimana che si è connotato come una grande festa.