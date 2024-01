In tre sorpresi mentre rubano. Avevano appena svuotato la cassaforte: tutti arrestati

Presi con le mani nel sacco. I carabinieri della Compagnia di Perugia e gli agenti delle Volanti della Questura hanno arrestato venerdì sera in flagranza di reato tre persone, di origini albanesi, di 20, 24 e 31 anni, ritenute responsabili dei reati di furto aggravato in concorso e ricettazione. Tutto è partito da una chiamata al 112: il proprietario di un appartamento segnalava la presenza dei ladri in casa sua. Polizia e carabinieri sono arrivati nel giro di pochi minuti, hanno delimitato l’area in cui agire in termini di sicurezza e hanno fatto irruzione sorprendendo i tre nell’abitazione. I ladri avevano appena forzato la cassaforte con una smerigliatrice e, con il sopraggiungere delle forze dell’ordine, avevano tentato di nascondersi all’esterno, accovacciandosi in un balcone. Un tentativo risultato vano, visto che i tre sono stati subito individuati e bloccati. Carabinieri e polizia hanno anche rinvenuto un borsone contenente numerosi attrezzi da scasso. I tre uomini sono stati trovati in possesso sia di monili appena trafugati dall’appartamento che di altri oggetti verosimilmente riconducibili alla consumazione di altri furti, per i quali saranno condotti ulteriori accertamenti finalizzati a stabilirne la provenienza.

Le verifiche conseguenti hanno permesso di appurare che uno di loro era anche gravato da un provvedimento cautelare del marzo 2022 emesso dal gip di Perugia. I tre sono stati arrestati. Sabato il processo per direttissima: arresto convalidato e condanna con pena sospesa.