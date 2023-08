in scena stasera a gubbio

Introdotta dallo straordinario concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, con Jesus Christ Superstar 50° Edition, portato sulle scene dalla Compagnia Olbc, oggi alle ore 21.15 si alza il sipario sulla 62° Stagione di spettacoli al Teatro Romano. E’ il primo spettacolo di un cartellone di qualità, elaborato in linea con una tradizione che ha fatto della rassegna artistico-culturale eugubina un appuntamento che caratterizza e valorizza l’estate regionale e non solo. La rappresentazione, che rivoluzionò il mondo dello spettacolo con la rock opera, include immagini del film e sopratitoli in italiano per facilitare la comprensione dei testi cantati dagli artisti. Informazioni Iat Gubbio, tel. 075.9220693.