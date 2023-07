in scena stasera

Secondo appuntamento per la sesta edizione di Carsulae Teatro: oggi, alle 20.45 al Teatro Romano di Carsulae, Corrado d’Elia, Gianluigi Fogacci e Alessio Zirulia mettono in scena Filottete di Sofocle, un progetto diretto Sergio Maifredi, seconda tappa della trilogia dedicata alle “tragedie odissiache”. C’è un’isola incantata, disabitata e deserta di uomini, rifugio di ninfe e di uccelli selvatici. Qui vive, rintanato in una grotta, un essere selvaggio. Un tempo era stato un grande eroe ma ora è un accattone coperto di stracci, divorato da una malattia sovrannaturale e orrenda: è Filottete, abbandonato nell’isola di Lemno dai suoi commilitoni, gli Achei, che non potevano più sopportare il fetore ripugnante della sua piaga...