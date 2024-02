In ricordo dei deportati. Ecco le pietre d’inciampo

FOLIGNO - Inaugurate le prime otto pietre d’inciampo dislocate nel territorio comunale per ricordare altrettanti folignati deportati dai nazifascisti e non più tornati. Il progetto del Comune di Foligno ha preso l’avvio da una mozione presentata dal consigliere Mario Gammarota al consiglio comunale di Foligno, approvata all’unanimità. L’Ente ha provveduto ad acquistare sei “pietre d’inciampo“, le altre due le ha donate il Rotary Club Foligno mentre una nona sarà acquisita, tra breve, attraverso il Club Unesco di Foligno. L’assessore alla memoria, Paola De Bonis, ha sottolineato che "le pietre d’inciampo raccontano la storia e la tragedia di queste persone". Il sindaco Stefano Zuccarini ha affermato che "con un piccolo oggetto, con questo gioiello si ricorda quello che è successo nel passato". È intervenuta, tra gli altri, anche Maria Pizzoni (presidente onoraria Aned Umbria), sorella di Franco, deportato e non più ritornato dai campi di concentramento tedeschi, parlando di "giornata commovente". Hanno preso la parola anche Malcom Angelucci (Presidente Aned Foligno), Stefano Mingarelli (Anpi Foligno), Maria Rita Zampolini (Officina della Memoria), il consigliere Mario Gammarota. Oltre a diversi consiglieri comunali erano presenti gli studenti dell’istituto tecnico tecnologico ‘Da Vinci’ che hanno partecipato al progetto attraverso una serie di studi ricordando gli otto deportati e il luogo dove sono state collocate le pietre d’inciampo.