"In Regione i cartelli col numero per le vittime di violenza e stalking"

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità la mozione a firma Manuela Puletti (Lega) che impegna la Giunta di Palazzo Donini a "promuovere la diffusione dell’esposizione del cartello recante il numero verde di pubblica utilità 1522 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking negli uffici pubblici della Regione dell’Umbria e sui siti internet istituzionali, nei locali previsti dalla legge 1602019, nonché negli asili nido, nelle scuole e anche nei centri medici privati".

"La legge nazionale – ha spiegato in aula Puletti – prevede che il cartello con il numero 1522 deve essere esposto in tutti gli uffici pubblici che erogano servizi diretti all’utenza, nelle farmacie, negli ambulatori medici e pediatrici. Il numero 1522, attraverso il supporto alle vittime, consente l’emersione della domanda di aiuto, con l’assoluta garanzia di anonimato. I casi di violenza con carattere di urgenza vengono condivisi dagli operatori con le Forze dell’ordine. Le operatrici telefoniche addette al servizio – ha concluso la rappresentante della Lega in Consiglio regionale – forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e di stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale".