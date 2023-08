In Procura il caro-benzina Il Codacons denuncia Ministero e grossisti

Una denuncia alle Procure della Repubblica di Terni, Spoleto e Perugia nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati solo nell’ultima settimana; e, contestualmente, nei confronti delle pompe e dei grossisti che nel corso di queste settimane hanno speculato sulle vacanze degli italiani. Il Codacons interviene anche in Umbria sul caro carburanti – che nel corso dell’estate ha flagellato gli spostamenti dei cittadini - con un atto finalizzato a denunciare l’incredibile paradosso rappresentato dai maggiori incassi per lo Stato derivanti, sotto forma di accise, dall’aumento dei prezzi della benzina e del gasolio; e a far sanzionare pompe e grossisti responsabili di speculazioni. Non è la prima volta che l’associazione dei consumatori intraprende questo tipo di iniziative, sulle quali a volte vengono poi effettuati riscontri da parte degli organi di polizia giudiziaria. In Umbria, infatti, la benzina e il diesel hanno subìto rincari tra i più importanti in Italia: La Nazione ha calcolato ad esempio come il 1° luglio scorso la verde costava nella nostra regione – dati del Ministero – in media 1,846 al litro, mentre ieri era salita al prezzo di 1,936 (da Ferragosto non è ancora risalito per fortuna), con una differenza di 9 centesimi al litro. Centesimi in più che salgono addirittura a 15 per il gasolio: da 1,685 euro (sempre prezzo medio) di inizio luglio, si è saliti in un mese e mezzo a 1,836, con la metà dell’aumento (7,6 cent) che si è registrato tra l’1 e il 18 agosto. Insomma per 30 litri di Verde il mese scorso si spendevano 55,38 euro (già un’enormità), mentre ieri servivano 2,70 euro in più: 58,08 euro. Per non parlare del diesel: il 1° luglio per trenta litri servivano 50,55 euro, ieri 55,08. Il Codacons punta il dito anche su pompe e grossisti responsabili di speculazioni. Dopo aver chiesto alla magistratura, con un esposto a 104 Procure della Repubblica, di intervenire sui rincari che si registrano in occasione delle partenze degli italiani, aprendo una indagine tesa a verificare la possibile fattispecie di aggiotaggio, l’Associazione torna alla carica per capire quale sia la causa dei repentini aumenti dei listini alla pompa e se vi siano possibili manovre speculative finalizzate ad alzare i prezzi in occasione degli spostamenti dei cittadini.