"In piazza oggi ci siamo noi. Niente mimose, ma diritti"

E’ stato un 8 Marzo alternativo, colorato, e soprattutto senza retorica d’ordinanza, che spesso accompagna certe date. Parliamo della manifestazione “transfemminista“, organizzata dal collettivo TransfemPg. Tra slogan, cartelli, e macchie di fucsia (dai capelli agli accessori) i temi al centro dell’evento sono il diritto all’aborto e alla salute, e poi la giustizia, la conquista della parità, non solo a parole.

La sfilata è partita infatti dal consultorio di via XIV Settembre, uno dei soli tre rimasti attivi in città. Dalla piazza la denuncia per la condizione di questi servizi, "ospitati in strutture fatiscenti - racconta un’attivista - che devono tornare a essere spazi sicuri. Vogliamo ambulatori, benessere psicologico e sessuale, luoghi d’incontro e comunità, educazione all’affettività e alla sessualità". Nei cartelli si legge: "La minigonna non stupra". Ed ancora: "L’8 Marzo sciopero perché il Governo sta smantellando i nostri diritti". Si chiede anche il finanziamento sistemico dei Centri antiviolenza. La provocazione: "W le streghe: sorelle bruciamo tutto!".

Il corteo fucsia dal Tribunale è salito in piazza Italia. Molti ballano sulle note di “Non sono una signora“ della Bertè. Stoppata la musica spazio alle esperienze. Spaccati di vita, a volte drammatici. La violenza psicologica, i soprusi sul lavoro. "L’8 marzo - urla dal megafono Maristella - è una data molto importante che è passata da una festa liturgica a una giornata di lotta perché solo con la lotta si ottengono delle cose, cose che noi vogliamo e che sono molto importanti, perché noi vogliamo cambiare tutto".

Silvia Angelici