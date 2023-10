In piazza del Vescovado c’è la ’grana’ dei segnali

ASSISI – Dopo le transenne che non erano intonate al luogo ora sono arrivati i segnali, ma piacciono ancor di meno. In piazza del Vescovado, all’altezza della fontana del Leone, sono stati installati due segnali, uno di divieto di transito, uno di direzione obbligatoria. Impediscono la girata a secco, obbligano a passare intorno all’antica fontana (risale al 1559), e salvaguardano spazio per i fedeli diretti alla chiesa di Santa Maria Maggiore, oggi Santuario della Spogliazione dove è sepolto il Beato Carlo Acutis, che richiama tanta gente. Segnali che, neanche a dirlo, sembrano stonare con il luogo e con la fontana, divenuta ufficialmente uno spartitraffico. Segnaletica ‘ortodossa’ (come da Codice della Strada) che segue la sperimentazione fatta nel mese di agosto dal Comune con l’intento, in previsione dell’arrivo di un elevato flusso di turisti e pellegrini in piazza del Vescovado per visitare la tomba del beato Carlo Acutis, di garantire la sicurezza dei pellegrini. In quell’occasione vennero collocate delle transenne che, neanche a dirlo, provocarono una gran bagarre di natura estetico-funzionale. Ora la colorata segnaletica e ancora i commenti critici su tale tipo di scelta e le inevitabili domande: si poteva fare di meglio? C’era qualche soluzione diversa?". Comunque, neanche a farlo apposta, a testimonianza che si tratta di una zona affollata e trafficata, nei giorni scorsi un veicolo ha urtato un pedone e c’è scappata una piccola baruffa, con l’intervento di Carabinieri e Polizia locale. Ma se le transenne non vanno bene, i segnali men che meno, cosa ci si potrebbe mettere o cosa si potrebbe fare per limitare pericoli e disagi? Cercansi soluzioni.