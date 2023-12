In mostra a Palazzo Trinci i capolavori di Joan Mirò. Foligno celebra l’artista spagnolo del surrealismo

FOLIGNO Palazzo Trinci ospiterà, da oggi al 7 aprile, 47 opere di Joan Mirò, esponente spagnolo di spicco del surrealismo, tra litografie e serigrafie, realizzate negli anni ’70. Si tratta di due serie realizzate a Palma di Maiorca: la prima, intitolata “Serie Mallorca“, fu esposta nel 1973, 50 anni fa quindi e si compone di quattro gruppi di nove opere ciascuna, di cui due in monocromia (bianco e nero) e due a colori, mentre la seconda, la “Serie Gaudì“, dai colori fluorescenti, Miró la dedicò al suo grande amico e architetto spagnolo, autore della “Sagrada Familia“ di Barcellona. "La mostra rientra nelle celebrazioni a 130 anni dalla nascita dell’artista – afferma Alessandro Masi, curatore dell’esposizione nel corso della presentazione – e a 40 anni dalla sua morte. L’importanza dei due cicli consiste nel loro particolare valore sperimentale, volto a registrare in modo indipendente le varie fasi del processo di incisione, a verificare la complessità e le potenzialità del mezzo grafico. Come nella prima, come pure nella seconda serie, lo stile di Mirò si caratterizza per le tonalità smaglianti e per una dinamica ritmica formale". Il sindaco Stefano Zuccarini sottolinea che "abbiamo voluto fare uno speciale regalo di Natale a Foligno allestendo una grande mostra di spessore internazionale con le opere di Mirò". "L’altro motivo di grande soddisfazione sta nel fatto che tutti i folignati residenti, grazie ad una decisione fortemente voluta da questa amministrazione, hanno la possibilità di accedere in maniera completamente gratuita ai musei comunali grazie alla Foligno card" aggiunge il sindaco . L’assessore alla cultura, Decio Barili, ha annunciato anche i prossimi appuntamenti a Palazzo Trinci: l’esposizione di una copia della Madonna di Foligno, proveniente da una collezione privata, e l’inaugurazione di una mostra su Benvenuto Crispolti.