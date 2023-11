In memoria di don David. Il prete ucciso dai nazisti

GUALDO TADINO – La compagnia teatrale "Arte & Dintorni" mette in scena stasera alle 21 al teatro "Don Bosco" l’atto unico "Un eroe da conoscere", dedicato alla figura di don David Berrettini, sacerdote gualdese parroco di Marischio di Fabriano, allora appartenente alla Diocesi di Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Sassoferrato; venne barbaramente ucciso dai nazisti nel 1944 dopo che si era consegnato in cambio della liberazione di 23 ostaggi. Lo spettacolo, che vedrà don David interpretato dall’attore gualdese Giovanni Biscontini (nella foto), per la regia di Marco Panfili, è tratto dal testo teatrale di Vittorio Graziosi, che ha sceneggiato la vicenda di don David basandosi sull’opuscolo "Un eroe da conoscere" pubblicato nel 2008 dal compianto Valerio Anderlini; sulla figura di don David nel 1996 aveva scritto un’opera di oltre 160 pagine anche il sacerdote don Abramo Tenti, intitolata "Sacrificio eroico, Don David Berrettini, medaglia d’oro". Alla figura del sacerdote-martire il Comune ha dedicato anche una piazza ed una via. La bella iniziativa viene considerata un’occasione per ricordare un eroe al quale è stata conferita la medaglia d’oro al valor civile e per far conoscere un difficile periodo storico. È previsto un intervento del professor Gianni Paoletti, docente di storia e filosofia del "Casimiri", sulle stragi naziste in Umbria. Lo spettacolo è inserito nel progetto Meet - Fondazione Perugia, sostenuto da Accademia dei Romiti, Nuovo Serrasanta, Educare alla Vita Buona, Pro Tadino e Istituto Casimiri.

Alberto Cecconi