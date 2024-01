"In Medio Oriente vinca la pace". L’appello del Sacro Convento

Cessate il fuoco immediato in Medioriente e rispetto dei diritti umani. È quanto hanno richiesto i rappresentanti politici israeliani e palestinesi, riuniti al Sacro Convento rivolgendosi alla comunità internazionale e all’Europa per un impegno reale per la pace e per il rispetto dei diritti umani. Sono intervenuti esponenti politici israeliani e palestinesi: Aida Touma-Suleiman, in collegamento da Tel Aviv, deputata palestinese al Knesset per il partito di Hadash; Ilan Baruch, presidente del Policy Working Group, già ambasciatore israeliano in Sud Africa e Jamal Zakout, scrittore palestinese, componente del Palestinian National Council.

Un appello, quello al cessate il fuoco, risuonato fin dai saluti di Padre Marco Moroni (foto sotto), del sindaco Stefania Proietti e del segretario generale dello Spi Cgil regionale Andrea Farinelli. "Il cessate in fuoco oggi è il minimo indispensabile, l’obiettivo è costruire una realtà di pace in ogni modo che la fantasia umana possa trovare", ha detto il Custode fra Moroni. "Sono grata al sindacato dei pensionati per aver scelto Assisi per l’iniziativa ‘Parole di Pace’ ma soprattutto per aver avuto il coraggio di parlare di pace con ospiti che vengono dal cuore pulsante della fede e della guerra – ha aggiunto la Proietti -. Oggi, infatti, parlare di pace con tutte e due le parti coinvolte nel conflitto è difficilissimo". "Il nostro compito, anche come sindacato – ha spiegato Andrea Farinelli, segretario generale Spi Cgil Umbria - è favorire e far crescere una cultura del dialogo, del rispetto e dell’ascolto attraverso l’impegno quotidiano di ciascuno di noi". Aida Touma-Suleiman, Ilan Baruch e Jamal Zakout hanno tutti e tre chiesto di fermare immediatamente le uccisioni di massa nella Striscia di Gaza, di avviare i negoziati di pace con il sostegno e l’impegno della comunità internazionale e che quei negoziati partano dalla fine dell’occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele. "L’assalto di Hamas del 7 ottobre – doloroso e terribile per la popolazione israeliana – non è arrivato dal nulla. Ha alle spalle una storia di sopraffazione e oppressione. Continuare a ignorarlo impedirà di trovare una soluzione pacifica al conflitto". Ai lavori, coordinati da Silvana Cappuccio dello Spi Cgil nazionale, sono intervenuti, inoltre, Paola Caridi, giornalista, autrice di "Hamas", Giuseppe Provenzano, responsabile esteri Segreteria nazionale del Pd, il segretario generale Spi Cgil Ivan Pedretti che ha evidenziato come "La guerra è tornata a essere il braccio lungo della politica, magari un po’ meno governata che in passato, in un contesto in cui le leadership politiche sono in crisi, così come gli equilibri mondiali. Eppure senza tentennamenti dobbiamo chiedere che si sospenda qualsiasi forma di guerra, che si attivino tutti i canali di diplomazia e di ascolto".