In lista d’attesa ben 23mila persone. Tempistiche da paura all’Usl2

"Al 3 dicembre risultano in lista di attesa, tra Usl2 e Azienda ospedaliera di Terni, 23.022 richieste di prestazione. Di queste,19.413 riguardano l’Usl2 e 3.609 l’Ospedale". Mobilitazione sui nodi della sanità, a cominciare dalle infinite liste d’attesa che colpiscono soprattutto gli anziani. Il centrosinistra da un lato e i sindacati dall’altro alzano la voce. Su iniziativa del consigliere comunale Josè Maria Kenny, Innovare Terni, cui hanno aderito i consiglieri Filipponi, Proietti e Spinelli del Pd, con l’adesione Alleanza Verdi e Sinistra e Partito socialista, è stata presentata una interrogazione al sindaco sulle liste di attesa all’Asl2 e all’Ospedale Santa Maria. "Abbiamo esaminato – dichiara Kenny - i dati forniti dalla Regione lo scorso 3 dicembre poiché omettono informazioni essenziali come le richieste di prestazione non caricate a sistema perché “le liste sono chiuse”. Si evidenzia il permanere di una situazione di forte criticità per quanto riguarda la capacità di risposta delle strutture sanitarie pubbliche alla domanda di prestazioni diagnostiche. Nella Usl2 si rilevano tempi di risposta molto lunghi per diverse prestazioni ed altrettanto avviene all’Ospedale di Terni. I dati sono stati elaborati con la collaborazione di Federconsumatori". Terrificante il quadro dell’Usl2 riportato nell’interrogazione: "Per le prestazioni differibili ( tempo massimo di legge 30/60 giorni ), 531 persone aspettano una gastroscopia da una mediana di 346 giorni, 121 aspettano una con biopsia da una mediana di 355 giorni, 572 persone aspettano una colonscopia da una mediana di 525 giorni, 220 persone attendono una risonanza magnetica alla testa da una mediana di 195 giorni,136 persone attendono una mammografia da una mediana di 215 giorni, 690 persone attendono da una mediana di 235 giorni una ecografia della testa e del collo". "Sarebbe anche il caso - aggiunge Kenny – che la presidente Tesei ci dicesse perché permanga fortissima questa forma di “turismo sanitario” per cui i ternani ricevono offerte di prestazione dall’Asl nei luoghi più disparati dell’Umbria, modalità che alla fine favorisce, sia pur indirettamente, il ricorso ai privati". Sulla questione delle liste d’attesa anche Spi-Cgil e Uil pensionati. "Lo stato di crisi nei servizi di diagnosi, cura, assistenza e prevenzione ha effetti negativi in modo specifico sulla popolazione over 65 – sottolineano i segretari Attilio Romanelli e Giorgio Piantoni – .Nella provincia ternana il crescente numero di pensionate e pensionati non rende tollerabile quanto sta succedendo".

Ste.Cin.