In funzione l’invaso contro la siccità

SAN GEMINI – Il Consorzio di bonifica Tevere-Nera inaugura mercoledì 21 alle 17.30 l’invaso "C" in località Quadrelletto, nel comune di San Gemini (Strada Statale 3ter nr. 96). "L’evento vuole essere una prima grande risposta all’emergenza siccità che si è abbattuta e continua incessante ad abbattersi sul nostro territorio, non solo nelle stagioni estive – sottolinea l’ente di bonifica – La vasca contiene 6mila metri quadrati di acqua e irriga centinaia di ettari di terreno nel comprensorio narnese-sangeminese. All’inaugurazione della struttura saranno presenti oltre alle autorità, anche le associazioni che si occupano di bonifica e di agricoltura". Intanto il Servizio idrico integrato annuncia lavori di manutenzione straordinaria della rete martedì 20 giugno dalle 9 alle 13. Il cantiere interesserà Via Roma, Via della Misericordia, Via Socrate, Via delle Grazie, Via della Repubblica, Via Tullio Bertozzi e altre zone.