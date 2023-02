In funzione l’acceleratore lineare "Alzato lo standard dei servizi"

Inaugurato all’ospedale Santa Maria di Terni il nuovo acceleratore lineare Halcyon, che entra in funzione nel reparto di Radioterapia Oncologica. Oltre ai vertici del nosocomio, presenti la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore Luca Coletto, il direttore regionale Massimo D’Angelo, il sindaco Leonardo Latini, la presidente della Provincia, Laura Pernazza, rappresentanti politici e della Fondazione Carit. "Il nuovo acceleratore lineare rappresenta un fiore all’occhiello per il Santa Maria – spiega l’ospedale – . In tutta Europa sono presenti solo 67 macchinari del genere. E’ una apparecchiatura che garantisce comfort e sicurezza per il paziente. Diversi i vantaggi con l’utilizzo di Halcyon: grazie a prestazioni più veloci, con lo stesso tempo a disposizione potranno essere erogati più campi di irradiazione; la tomografia computerizzata integrata è garantita in tutti i trattamenti, guidati dalle immagini. Inoltre, l’acceleratore consentirà di ottimizzare i flussi di lavoro e di ridurre dei tempi di trattamento. "Appena insediatio – afferma il dg Andrea Casciari – io e la direzione ci siamo dati l’obiettivo di migliorare le prestazioni dell’ospedale e di far crescere i numeri delle prestazioni. Ma abbiamo deciso di non puntare soltanto sulla quantità, ma anche e soprattutto sulla qualità. Questo nuovo macchinario oggi ci permette di innalzare anche lo standard qualitativo dei servizi offerti ai cittadini, riducendo tempi e ottimizzando risorse". "L’ospedale di Terni diventa sempre più punto di riferimento - sottolinea Tesei –. Grazie a questo macchinario potremo innalzare gli standard di cura e anche l’azienda ospedaliera avrà vantaggi a livello di ottimizzazione del lavoro, arrivando a risparmi di tempo ed energie".